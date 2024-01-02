Серия взрывов прогремела в Нью-Йорке
Сегодня, 20:39
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Сегодня, 20:39Сегодня, 20:39
101Фото: из открытых источников
Жители острова Рузвельт Айленд в Нью-Йорке сообщили о звуках взрывов, прогремевших рано утром, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ria.ru.
Как пишут СМИ, горожане около 5:45 почувствовали "три толчка, которые потрясли их дома". По словам жителей, это были звуки, похожие на взрывы.
В полиции сообщили, что инцидент произошел по адресу 580 Мэйн Стрит — к югу от моста на Рузвельт Айленд. О пострадавших информации не поступало.
"Инцидент был взят под контроль. Причина сообщений о взрывах и сотрясании не была обнаружена. На месте работает Con Edison", — добавили в управлении.
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