  • 2 Января, 21:05
  • BAIGENEWS

Серия взрывов прогремела в Нью-Йорке

Сегодня, 20:39
АВТОР
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из открытых источников Сегодня, 20:39
Сегодня, 20:39
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Фото: из открытых источников

Жители острова Рузвельт Айленд в Нью-Йорке сообщили о звуках взрывов, прогремевших рано утром, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ria.ru.

Как пишут СМИ, горожане около 5:45 почувствовали "три толчка, которые потрясли их дома". По словам жителей, это были звуки, похожие на взрывы.

В полиции сообщили, что инцидент произошел по адресу 580 Мэйн Стрит — к югу от моста на Рузвельт Айленд. О пострадавших информации не поступало.

"Инцидент был взят под контроль. Причина сообщений о взрывах и сотрясании не была обнаружена. На месте работает Con Edison", — добавили в управлении.

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