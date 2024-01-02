Серия взрывов прогремела в Нью-Йорке

Жители острова Рузвельт Айленд в Нью-Йорке сообщили о звуках взрывов, прогремевших рано утром, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ria.ru.

Как пишут СМИ, горожане около 5:45 почувствовали "три толчка, которые потрясли их дома". По словам жителей, это были звуки, похожие на взрывы.

В полиции сообщили, что инцидент произошел по адресу 580 Мэйн Стрит — к югу от моста на Рузвельт Айленд. О пострадавших информации не поступало.