Встреча с представителем ОЭСР Антонио Капобьянко и АЗРК состоялась в рамках рабочей миссии Организации экономического сотрудничества и развития в Казахстан для подготовки Второго обзора конкурентного законодательства и политики Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил на встрече заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, на сегодня рекомендации ОЭСР, данные в рамках Первого обзора, реализованы на 80%.

"Глава государства поставил перед нами цель привести экономическую политику Казахстана в соответствие с высокими стандартами ОЭСР, большую часть рекомендаций мы воплотили в действие. Сегодня мы готовы обсудить интересующие вас вопросы в рамках Второго обзора", — обратился вице-премьер к участникам встречи.

Стороны обсудили недавние инициативы Казахстана в сфере развития конкуренции и либерализации экономики. В частности, положительно отметив создание Национального офиса по приватизации при АЗРК и его планы по снижению государственного участия в предпринимательстве. Представители ОЭСР планируют провести еще ряд встреч с руководителями других государственных органов и международных организаций для сбора материала к подготовке Второго обзора конкурентного законодательства и политики Казахстана.