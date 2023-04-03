  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

t.me/sailau_23 Сегодня, 16:59
304
Сегодня, 16:59
304
Фото: t.me/sailau_23

Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК

Серик Жумангарин переназначен вице-премьером - министром торговли и интеграции РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Жумангарин Серик Макашевич назначен заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Республики Казахстан", - говорится в документе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:59
304
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх