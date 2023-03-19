Серик Жумангарин признался, что недоволен своей работой на посту зампремьера

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Заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин принял участие в голосовании на выборах депутатов мажилиса и маслихатов. И после того, как чиновник опустил бюллетени в урну для голосования на избирательном участке 393 в "Астана Опера", он разоткровенничался с журналистами и признался, что недоволен итогами своей работы по сдерживанию инфляции в стране, передаёт BaigeNews.kz.

"Я не совсем доволен результатом, сразу скажу. В прошлом году в сентябре пришёл, в конце года инфляция за 20 процентов ушла, причём продуктовая — за 21 процент. Но работа проводилась системно, нам удалось создать запасы продуктов, более 140 тысяч тонн. И на конец февраля мы увидели впервые дефляцию", — сказал Серик Жумангарин.

Напомним, инфляция в 2022 году составила 20,3 процента. Основными факторами для повышения инфляции стали усиление геополитической напряжённости, рекордный рост цен в мире, нарушение логистических связей и введение временных ограничений на экспорт некоторых товаров в соседние страны.

Цены на продовольственные товары, согласно данным Бюро нацстатистики, повысились на 25,3 процента, непродовольственные товары – на 19,4 процента, платные услуги – на 14,1 процента. По сравнению с декабрем 2021 года сахар-рафинад подорожал на 92,7 процента, мыло хозяйственное – на 87,6 процента, канцтовары – на 70,3 процента.

Отметим, что Жумангарин занимает пост заместителя премьер-министра — министра торговли с сентября 2022 года, до августа 2022 года два года он возглавлял Агентство по защите и развитию конкуренции.