Серик Жумангарин поручил активизировать борьбу с саранчой в регионах

В правительстве и регионах создаются комиссии для оперативной работы по предотвращению распространения саранчи и проведению фитосанитарных мероприятий. Решение принято на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передаёт BaigeNews.kz.

Май-июнь – горячая пора для обработки земель от саранчи. Именно в это время начинается массовое отрождение личинок.

"По нашим прогнозам, повсеместные противосаранчовые мероприятия начнутся на юге и западе страны с 20 мая, на севере, востоке и в центре – с 30 мая, когда температура установится на отметках +25-30 градусов и начнётся массовое отрождение личинок. Для борьбы с саранчовыми уже приобретён запас пестицидов для обработки 2,46 млн гектара площадей. Всего необходимо 2,5 млн гектара. Уже заключены договоры на услуги по химической обработке 1,9 млн гектара площадей, по остальным продолжаются конкурсные процедуры. Обрабатывающая техника находится в областях, пестициды доставляются со складов хранения по мере необходимости. Ждём наступления фазы массового отрождения и развития личинок для начала работ", — заявил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

Туркестанская область первой начала зачистку от особо опасной марокканской саранчи. Общая площадь обработки – 272 тыс. гектаров. Уже обработано 88% запланированной территории, это 240,3 тыс. гектаров полей. Химобработка проводится наземной и воздушной техникой.

Используемые препараты: "Пиларкинг в.к.", "Тиаметрин с.к.", "Карат супер к.э." и "Ацет 200 р.н".

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на совещании отметил, что все регионы должны активнее задействовать технику для мониторинговых мероприятий. В борьбе с саранчовыми очень важно своевременно и верно установить места отложения личинок. Учитывая масштабы прогнозируемого распространения саранчи, а это 2,5 млн гектаров, мониторинг, помимо традиционных способов, проводится и с помощью дронов. Как показывает практика, применение дронов в 5-10 раз ускоряет мероприятия. Поэтому акиматам рекомендовано по возможности использовать и дроны для обнаружения мест личинок.

Постоянно отслеживается ситуация с саранчовыми на приграничных территориях. Между сельскохозяйственными ведомствами приграничных стран составлены планы мониторинга. В частности, проводятся совместные обследования с узбекскими и российскими специалистами.