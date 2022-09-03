Серик Жумангарин обсудил с бизнесом концепцию торговой политики Казахстана

Фото: primeminister.kz

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин обсудил с бизнесом основные направления концепции по торговой политике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Первое совещание по разработке концептуального документа, всесторонне охватывающего аспекты состояния и направления развития внутренней и внешней торговой политики Казахстана, Жумангарин провёл с представителями фонда "Даму", НПП "Атамекен", ассоциаций торговых предприятий Казахстана, союза торговых сетей, торговых рынков, аптечных сетей, крупных ритейлеров, уполномоченным по защите прав предпринимателей и другими участниками торговых рынков Казахстана.

"Как многие из вас уже знают, сегодня мы меняем схемы финансирования производителей социально значимых продуктов питания, анализируем всю цепь товаропроводящей системы страны. Мы ждём от вас предложений, и как можно скорее, чтобы вместе разработать концепцию развития торговой политики Казахстана. Это должен быть рабочий документ, его невозможно создать без вашего участия", – обратился к участникам совещания Серик Жумангарин.

Второй важный аспект – сейчас разрабатывается единая стратегия развития трансграничных хабов, в этом направлении министерство торговли за последние годы провело большую работу. Определены барьеры, препятствующие выходу на внешние рынки, потенциальные товары для экспорта, компании-экспортеры, объём необходимых инвестиций, сырьё и многие другие ключевые элементы внешней торговли.

"Сейчас мы обсуждаем все идеи, даже, на первый взгляд, кажущиеся невероятными. И все эти планы, возможности будем активно обсуждать с бизнес-сообществом", – сказал заместитель премьер-министра – министр торговли интеграции Серик Жумангарин.

На заседании со стороны бизнеса прозвучало немало комментариев и предложений.

Марина Бошель, директор представительства Ассоциации торговых предприятий Казахстана по Карагандинской области, объединяющей магазины формата "у дома", заявила, что придомовые магазины сложно назвать бизнесом, по большей части это самозанятые люди.

Со стороны крупного бизнеса были озвучены актуальные вопросы взаимодействия с госорганами, с представителями торговых сетей обсудили возможности развития формата магазинов "у дома", их франшиз, особенно в регионах Казахстана. По итогам совещания договорились продолжить начатую работу в фокус-группах.

В Казахстане отрасль торговли является одним из ключевых секторов отечественной экономики, на которую приходится, по данным за первое полугодие 2022 года, 14,2 процента ВВП Казахстана, и где заняты более 1,4 миллиона человек.