Серик Темиржанов завоевал для Казахстана десятую медаль чемпионата Азии по боксу

Фото: t.me/sportilinet

Это второй бой казахстанца в иорданском в Аммане.

В четвертьфинале чемпионата Азии по боксу Серик Темиржанов в весовой категории до 57 килограммов встретился с иорданцем Юсефом Иашашем и выиграл у него единогласным решением судей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Таким образом, казахстанец вышел в полуфинал соревнований и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

Добавим, что в прошлом году Серик Темиржанов стал серебряным призером чемпионата мира в Белграде. Также он выигрывал "золото" молодёжного чемпионата Азии.

На данный момент у сборной Казахстана уже десять полуфиналистов Чемпионата Азии: Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг); Жазира Оракбаева (52 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Дарига Шакимова (70 кг), Гульсая Ержан (81 кг), Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).