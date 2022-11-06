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Серик Темиржанов завоевал для Казахстана десятую медаль чемпионата Азии по боксу
Это второй бой казахстанца в иорданском в Аммане.
В четвертьфинале чемпионата Азии по боксу Серик Темиржанов в весовой категории до 57 килограммов встретился с иорданцем Юсефом Иашашем и выиграл у него единогласным решением судей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Таким образом, казахстанец вышел в полуфинал соревнований и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.
Добавим, что в прошлом году Серик Темиржанов стал серебряным призером чемпионата мира в Белграде. Также он выигрывал "золото" молодёжного чемпионата Азии.
На данный момент у сборной Казахстана уже десять полуфиналистов Чемпионата Азии: Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг); Жазира Оракбаева (52 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Дарига Шакимова (70 кг), Гульсая Ержан (81 кг), Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).
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