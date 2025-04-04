Серик Шарип получил 5 суток ареста
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Сегодня, 20:14Сегодня, 20:14
139Фото: Instagram
Суд Алматы признал его виновным "в противоправных действиях в сфере семейно-бытовых отношений", передаёт BaigeNews.kz. О решении суда рассказала пострадавшая Алия Бутеева в своём посте в соцсетях, поделившись подробностями
Ранее мы сообщали, что возлюбленная популярного казахстанского актера Серика Шарипа, Алия Бутеева, опубликовала в Instagram пост, в котором обвинила его в избиении. Девушка разместила видео, на котором актёр насильно выводит её из лифта, а также фотографии своего лица с предположительными следами ударов. Позже казахстанский актер записал видеообращение после обвинений в избиении девушки, в котором признал свою вину и извинился за насилие.
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