Серик Шапкенов рассказал о стратегическом плане развития Кульсары

Во время встречи с жителями Кульсары аким Атырауской области Серик Шапкенов сообщил о том, что разработан стратегический план по развитию города, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Серика Шапкенова, решён вопрос со сносом восьми двухэтажных аварийных домов по проспекту Махамбета, уже давно волновавший горожан.

Еще одна из проблем, которую поднимают жители Кульсары, заключается в том, что мост, соединяющий микрорайоны Достык (Вахтовый) и Пятый участок, изношен. В рамках стратегического плана его планируется отремонтировать. На эти цели будут выделены средства и начаты работы по возведению объекта.