Сергея Мазаева экстренно госпитализировали перед концертом

Солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева госпитализировали перед концертом в Светлогорске, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Telegram-канал Mash, 64-летнего певца увезли в реанимацию с острым приступом панкреатита. Концерт отменили.

После музыканта перевели в отделение хирургии калининградской больницы. Под наблюдением медиков Мазаев пробудет несколько дней.