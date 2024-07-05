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Сергея Мазаева экстренно госпитализировали перед концертом

Сегодня, 01:27
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instagram.com/sergeymazaev_official Сегодня, 01:27
Сегодня, 01:27
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Фото: instagram.com/sergeymazaev_official

Солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева госпитализировали перед концертом в Светлогорске, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Telegram-канал Mash, 64-летнего певца увезли в реанимацию с острым приступом панкреатита. Концерт отменили.

После музыканта перевели в отделение хирургии калининградской больницы. Под наблюдением медиков Мазаев пробудет несколько дней.

 

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