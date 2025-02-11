Сергей Шойгу прибыл в Астану
Стороны обсудят вопросы двусторонних отношений в различных сферах.
Сегодня, 19:50
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Сегодня, 19:50Сегодня, 19:50
221Фото: scrf.gov.ru
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Астану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на посольство РФ в Казахстане.
У трапа самолёта его встретили секретарь Совета безопасности Казахстана Гизат Нурдаулетов и посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.
В пресс-службе аппарата СБ РФ сообщили, что во время рабочего визита состоятся двусторонние консультации аппаратов советов безопасности РФ и Казахстана, а также встреча с секретарем Совбеза Казахстана Гизатом Нурдаулетовым. По данным ТАСС, "стороны обсудят вопросы двусторонних отношений в различных сферах, актуальные вызовы и угрозы международной и региональной безопасности, ситуацию в Центрально-Азиатском регионе, а также в Сирии и Афганистане.
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