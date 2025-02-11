Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Астану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на посольство РФ в Казахстане.

У трапа самолёта его встретили секретарь Совета безопасности Казахстана Гизат Нурдаулетов и посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

В пресс-службе аппарата СБ РФ сообщили, что во время рабочего визита состоятся двусторонние консультации аппаратов советов безопасности РФ и Казахстана, а также встреча с секретарем Совбеза Казахстана Гизатом Нурдаулетовым. По данным ТАСС, "стороны обсудят вопросы двусторонних отношений в различных сферах, актуальные вызовы и угрозы международной и региональной безопасности, ситуацию в Центрально-Азиатском регионе, а также в Сирии и Афганистане.