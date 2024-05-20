Сергей Лавров прибыл в Астану
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Астану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "ТАСС LIVE".
Сообщается, что он примет участие в заседании Совета глав МИД ШОС.
Заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС состоится 21 мая под председательством вице-премьера – главы МИД РК Мурата Нуртлеу.
В мероприятии примут участие главы внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС, генеральный секретарь ШОС и директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.
В ходе заседания планируется рассмотрение хода подготовки к заседанию Совета глав государств-членов ШОС, который состоится в текущем году в Астане.
"Главы делегаций обменяются мнениями по международной и региональной ситуации, вопросам безопасности и развития сотрудничества в рамках ШОС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. На заседании планируется подписание ряда решений, касающихся итоговых документов предстоящего саммита Организации, а также принятие Информационного сообщения", – сообщили в МИД РК.