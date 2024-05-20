Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Астану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "ТАСС LIVE".

Сообщается, что он примет участие в заседании Совета глав МИД ШОС.

Заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС состоится 21 мая под председательством вице-премьера – главы МИД РК Мурата Нуртлеу.

В мероприятии примут участие главы внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС, генеральный секретарь ШОС и директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.

В ходе заседания планируется рассмотрение хода подготовки к заседанию Совета глав государств-членов ШОС, который состоится в текущем году в Астане.