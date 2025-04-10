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Сергей Лавров ночью прилетел в Алматы

Сегодня, 10:30
АВТОР
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МИД РФ Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30
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Фото: МИД РФ

В Алматы ночью прилетел глава российского МИДа Сергей Лавров, чтобы принять участие в двух мероприятиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РФ

По некоторым данным, один из вопросов, которые будут рассмотрены, станет подготовка к празднованию 80-летия Победы в ВОВ.

"Сергей Лавров прибыл в Казахстан для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ и в восьмой встрече глав внешнеполитических ведомств России и государств Центральной Азии", — говорится в сообщении.

Как сообщила ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, на встрече главы МИД обсудят региональные проблемы и вопросы взаимодействия между странами.

"Особое внимание, как ожидается, будет уделено подготовке к празднованию в государствах-участниках Содружества 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и другим вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества, а также тематике укрепления пограничной безопасности", - сказала Захарова.

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