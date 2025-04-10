Сергей Лавров ночью прилетел в Алматы
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В Алматы ночью прилетел глава российского МИДа Сергей Лавров, чтобы принять участие в двух мероприятиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РФ.
По некоторым данным, один из вопросов, которые будут рассмотрены, станет подготовка к празднованию 80-летия Победы в ВОВ.
"Сергей Лавров прибыл в Казахстан для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ и в восьмой встрече глав внешнеполитических ведомств России и государств Центральной Азии", — говорится в сообщении.
Как сообщила ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, на встрече главы МИД обсудят региональные проблемы и вопросы взаимодействия между странами.
"Особое внимание, как ожидается, будет уделено подготовке к празднованию в государствах-участниках Содружества 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и другим вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества, а также тематике укрепления пограничной безопасности", - сказала Захарова.
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