В Алматы ночью прилетел глава российского МИДа Сергей Лавров, чтобы принять участие в двух мероприятиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РФ.

По некоторым данным, один из вопросов, которые будут рассмотрены, станет подготовка к празднованию 80-летия Победы в ВОВ.

"Сергей Лавров прибыл в Казахстан для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ и в восьмой встрече глав внешнеполитических ведомств России и государств Центральной Азии", — говорится в сообщении.

Как сообщила ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, на встрече главы МИД обсудят региональные проблемы и вопросы взаимодействия между странами.