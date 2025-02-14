Руководитель Управления цифровизации и государственных услуг города Астаны Дидар Сулейманов на заседании маслихата сообщил, что 13 марта текущего года заканчивается реализуемый в столице с 2017 года проект "Сергек". Вместо него в столице приступают к реализации новой системы управления городской инфраструктурой на базе искусственного интеллекта. Проект будет реализован совместно с международной компанией Presight, входящей в холдинг G42, передаёт BaigeNews.kz.

"При формировании нового проекта были учтены недоработки текущей системы. В частности, запланировано обеспечение постоянного электропитания аппаратно-программного комплекса для бесперебойной работы. Кроме того, основные элементы системы, включая камеры общего видеонаблюдения, будут подключены к оптической линии связи, что позволит стабильно передавать видеопоток", - сказал Дидар Сулейманов.

На данный момент операторы используют 4-5 различных WMS-систем передачи видеопотока, что затрудняет их работу. В рамках нового проекта будет внедрена единая система передачи видеопотока, что повысит эффективность мониторинга.

Существующая инфраструктура будет передана в управление новому частному партнеру, что обеспечит стабильное функционирование системы. Проект включает установку 22 тысяч камер общего видеонаблюдения, 732 аппаратно-программных комплексов (АПК) на перекрестках, 470 АПК на линейных участках.

Система будет фиксировать 15 видов нарушений ПДД и 35 видов видеоаналитики. Также будут созданы центры обработки данных, соответствующие нормам информационной безопасности, и единый ситуационный центр, объединяющий коммунальные службы для оперативного реагирования на инциденты.

"Проект рассчитан до 2030 года, а его инвестиции составят 53 миллиарда тенге. Финансирование полностью обеспечивается частным партнером, при этом 60% объема работ выполнят казахстанские компании. Выплаты инвестору будут производиться только после окончательного ввода объекта в эксплуатацию", - заверил глава Управления.

Депутаты маслихата одобрили замену "Сергека" и передачу управления системой видеонаблюдения компании Presignt.