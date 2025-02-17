Sergek уходит из Астаны: Основатель проекта назвал причину
На рынок заходит компания из ОАЭ.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сооснователь Sergek Group Асет Ахметов объяснил, почему компания завершает работу в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
13 марта заканчивается реализуемый в столице с 2017 года проект Sergek. Вместо него на рынок заходит компания из ОАЭ.
"Наш договор ГЧП с акиматом Астаны подошёл к логическому завершению. Для нас с Кайратом проект Sergek в Астане — это не просто система безопасности. Это то, с чего все начиналось. Самый первый шаг, первая большая ответственность, первый опыт работы с городом. Мы начинали с малого, но с большой целью — сделать города безопаснее с помощью технологий", - отметил Ахметов на своей странице в Facebook.
По его словам, Sergek в Астане доказал свою эффективность: смертность в ДТП снизилась на 48%, преступность — на 67%.
"Этот путь был огромным опытом и вкладом в развитие Smart City. Теперь система передана государственным партнёрам. Мы поможем плавно пройти переходный период и надеемся, что наши технологии продолжат приносить пользу городу. Мы растём, развиваемся, двигаемся вперёд. Sergek уже работает в Актау, Таразе, Семее, Туркестане и области, Шымкенте, Атырау, Алматы, Кызылорде, Талдыкоргане, Кульсары и области Жетысу, реализует крупный проект в Алматинской области и выходит на международный рынок. Кроме того, мы ведём переговоры с новым поставщиком в Астане и, независимо от того, к чему они приведут, остаёмся лидерами среди казахстанских разработчиков технологий для умных городов", - заключил Ахметов.
Самое читаемое
- Арестованные по делу Шерзата празднуют в ИВС: видео прокомментировали в полиции
- Димаш и китайская певица Гун Линна решились на уникальный музыкальный эксперимент
- "Бежали как потерпевшие": потолок торгового центра обрушился в Экибастузе
- Неизвестные устроили потоп в селе Алматинской области
- Пожар повышенного ранга опасности тушат в Алматы