Сооснователь Sergek Group Асет Ахметов объяснил, почему компания завершает работу в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

13 марта заканчивается реализуемый в столице с 2017 года проект Sergek. Вместо него на рынок заходит компания из ОАЭ.

"Наш договор ГЧП с акиматом Астаны подошёл к логическому завершению. Для нас с Кайратом проект Sergek в Астане — это не просто система безопасности. Это то, с чего все начиналось. Самый первый шаг, первая большая ответственность, первый опыт работы с городом. Мы начинали с малого, но с большой целью — сделать города безопаснее с помощью технологий", - отметил Ахметов на своей странице в Facebook.

По его словам, Sergek в Астане доказал свою эффективность: смертность в ДТП снизилась на 48%, преступность — на 67%.