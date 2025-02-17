  • 17 Февраля, 18:07
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Sergek уходит из Астаны: Основатель проекта назвал причину

На рынок заходит компания из ОАЭ.

Сегодня, 17:57
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:57
Сегодня, 17:57
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Фото: baigenews.kz

Сооснователь Sergek Group Асет Ахметов объяснил, почему компания завершает работу в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

13 марта заканчивается реализуемый в столице с 2017 года проект Sergek. Вместо него на рынок заходит компания из ОАЭ.

"Наш договор ГЧП с акиматом Астаны подошёл к логическому завершению. Для нас с Кайратом проект Sergek в Астане — это не просто система безопасности. Это то, с чего все начиналось. Самый первый шаг, первая большая ответственность, первый опыт работы с городом. Мы начинали с малого, но с большой целью — сделать города безопаснее с помощью технологий", - отметил Ахметов на своей странице в Facebook.

По его словам, Sergek в Астане доказал свою эффективность: смертность в ДТП снизилась на 48%, преступность — на 67%.

"Этот путь был огромным опытом и вкладом в развитие Smart City. Теперь система передана государственным партнёрам. Мы поможем плавно пройти переходный период и надеемся, что наши технологии продолжат приносить пользу городу. Мы растём, развиваемся, двигаемся вперёд. Sergek уже работает в Актау, Таразе, Семее, Туркестане и области, Шымкенте, Атырау, Алматы, Кызылорде, Талдыкоргане, Кульсары и области Жетысу, реализует крупный проект в Алматинской области и выходит на международный рынок. Кроме того, мы ведём переговоры с новым поставщиком в Астане и, независимо от того, к чему они приведут, остаёмся лидерами среди казахстанских разработчиков технологий для умных городов", - заключил Ахметов.

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