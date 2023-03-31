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рixabay Сегодня, 05:13
235
Сегодня, 05:13
235
Фото: рixabay

Sergek будет отслеживать движение курьеров на мопедах

Алматинские полицейские предложили службам доставки проводить тестирование на знание ПДД для курьеров, прежде чем брать их на работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В городе фиксируется много нарушений со стороны водителей мопедов. Отслеживать их в полиции планируют с помощью системы "Сергек". Для этого необходимо присвоить номера каждому сотруднику и нанести их на контейнеры для еды и продуктов.

Игнорирование дорожных знаков и разметок, отсутствие шлемов – водители мопедов сегодня представляют большую опасность для горожан. Популярность такого вида транспорта обусловлена доступностью и удобством для перемещения по городу. Нередко их передвижение осуществляется по пешеходным тротуарам. Поэтому алматинские полицейские встретились со службами доставки и обсудили меры, которые позволят избежать нарушений на дорогах со стороны их работников.

"Во-первых, призвали к сотрудничеству, мы подписали меморандум о сотрудничестве. Пора уже иметь, солидарную ответственность. Одна из альтернативных мер - нумеровать именно боксы. В настоящее время компанией Sergek, путем создания специальной, информационной базы, которая будет интегрироваться с базой курьерских служб, в реальном времени иметь возможность посмотреть, кто нарушил правила дорожного движения, и соответственно привлечь к ответственности", - рассказала пресс-секретарь ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Курьерским компаниям предложили каждому сотруднику присваивать номер и нанести его с помощью светоотражающей краски на контейнеры.

"И с помощью этого номера отслеживать нарушения, которые касаются обычного авто, то есть выезд за стоп-линию, выезд на красный свет светофора, также передвижение по пешеходной полосе. То есть передвижение курьера по логике должно отслеживаться таким же образом", - отметил представитель компании Sergek Development Нурбол Амиржан.

По словам полицейских, только за последние три месяца мопедисты совершили 199 ДТП, в которых погиб один человек. Бывает, что двухколёсным транспортом управляют совсем юные водители. Поэтому закон нужно ужесточать, говорят в полиции. Мопед должен быть признан транспортным средством, а возрастной порог водителей необходимо увеличить с 16 до 18 лет, считают они.

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Сегодня, 05:13
235
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