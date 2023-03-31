Sergek будет отслеживать движение курьеров на мопедах

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Алматинские полицейские предложили службам доставки проводить тестирование на знание ПДД для курьеров, прежде чем брать их на работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В городе фиксируется много нарушений со стороны водителей мопедов. Отслеживать их в полиции планируют с помощью системы "Сергек". Для этого необходимо присвоить номера каждому сотруднику и нанести их на контейнеры для еды и продуктов.

Игнорирование дорожных знаков и разметок, отсутствие шлемов – водители мопедов сегодня представляют большую опасность для горожан. Популярность такого вида транспорта обусловлена доступностью и удобством для перемещения по городу. Нередко их передвижение осуществляется по пешеходным тротуарам. Поэтому алматинские полицейские встретились со службами доставки и обсудили меры, которые позволят избежать нарушений на дорогах со стороны их работников.

"Во-первых, призвали к сотрудничеству, мы подписали меморандум о сотрудничестве. Пора уже иметь, солидарную ответственность. Одна из альтернативных мер - нумеровать именно боксы. В настоящее время компанией Sergek, путем создания специальной, информационной базы, которая будет интегрироваться с базой курьерских служб, в реальном времени иметь возможность посмотреть, кто нарушил правила дорожного движения, и соответственно привлечь к ответственности", - рассказала пресс-секретарь ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Курьерским компаниям предложили каждому сотруднику присваивать номер и нанести его с помощью светоотражающей краски на контейнеры.

"И с помощью этого номера отслеживать нарушения, которые касаются обычного авто, то есть выезд за стоп-линию, выезд на красный свет светофора, также передвижение по пешеходной полосе. То есть передвижение курьера по логике должно отслеживаться таким же образом", - отметил представитель компании Sergek Development Нурбол Амиржан.

По словам полицейских, только за последние три месяца мопедисты совершили 199 ДТП, в которых погиб один человек. Бывает, что двухколёсным транспортом управляют совсем юные водители. Поэтому закон нужно ужесточать, говорят в полиции. Мопед должен быть признан транспортным средством, а возрастной порог водителей необходимо увеличить с 16 до 18 лет, считают они.