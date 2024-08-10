Серебряный призёр Олимпиады Демеу Жадраев вернулся на родину

В аэропорту батыра, борца греко-римского стиля, обладателя серебряной медали Олимпийских игр Демеу Жадраева из Алматинской области ждали многочисленные болельщики, родные и близкие, журналисты и тренеры, передает Baigenews.kz.

В ночь с пятницы на субботу в аэропорту Алматы снова было многолюдно. На этот раз самый крупный мегаполис Казахстана встречал вице-чемпиона Олимпиады Демеу Жадраева.

Жадраев практически образцово прошёл по турнирной сетке. В стартовом поединке Демеу обыграл очень сильного соперника, двукратного чемпиона мира из Кыргызстана Акжола Махмудова. После этого кыргызские болельщики присоединились к казахстанским и также поддерживали Жадраева. Забегая вперед, отметим, что уже прибыв в Алматы, Демеу выразил огромную благодарность всем, кто его поддерживал – и соотечественникам, и жителям Кыргызстана.

По итогам драматичной финальной схватки с японцем Нао Кусакой Демеу не хватило совсем немного, чтобы вырвать золотую медаль, но и завоеванное серебро дорого стоит, ведь эта олимпийская медаль для 34-летнего Жадраева – первая и долгожданная.

Казахстанцы встретили Демеу как настоящего героя. Его подняли на руки, а позже надели на него чапан. Сам спортсмен сиял от счастья – ведь он исполнил не толькл свою мечту, но и подарил радостные эмоции и гордость за родную страну всем казахстанцам.

"Спасибо большое за встречу! Восхитительная аура, прекрасная атмосфера. Конечно, для нашей Родины все сделал, что мог, эта медаль - результат труда, от победы к победе шел, чтобы завоевать медаль. Путь к награде был долгим, но оно того стоило. Что касается продолжения или завершения карьеры, то люди советуют разное, я сам прямо сейчас пока не скажу насчёт следующей Олимпиады. Будем готовиться, посмотрим, в какой буду форме", — пояснил Демеу.

Поздравить земляка пришел и серебряный призер Олимпиады-2008, тоже борец греко-римского стиля Нурбакыт Тенизбаев, ныне – аким Кегенского района Алматинской области.

"Да, мы все желали Демеу выигрыша золота, но хочу сказать, что каждая олимпийская медаль ценна. Эта награда- общая заслуга и Демеу, и его личных тренеров Жумахана-ага и Боранбека-ага, тренеров национальной сборной, федерации, пусть мечты об олимпийской награде у как можно большего числа спортсменов Казахстана исполняются", — сказал Тенизбаев.

Мама батыра Кулипа Бижанова с особым трепетом ждала сына. Их встреча в аэропорту – первая после того, как Демеу стал призером Олимпиады. Мама и сын крепко обнялись, Кулипа сказала на ушко сыну самые важные слова, которые предназначались только ему и никому больше.

Позже она рассказала нам о своих эмоциях.

"Все переживали – родственники, соседи, друзья, спортсмены и в Жаркенте, и в Алматы, во всем Казахстане наш народ безгранично поддерживал Демеу. Он 25 лет занимается греко-римской борьбой, с малых лет, трудностей много было, но он своим упорством, трудом добился своего, очень приятно, что сколько людей его встречают. Когда смотрела выступления, была гордость, это очень большая честь для меня, что сын выиграл медаль Олимпиады. Волновалась, переживала, но сейчас все – позади", — сказала мама спортсмена.

Отметим, что Олимпийские игры в Париже продляться до 11 августа включительно, в копилке сборной Казахстана 7 медалей. В Алматы уже вернулись дзюдоисты, стрелки и гимнасты, выигравшие медали. Сборная по боксу, также принесшая стране награды, вернётся домой на днях.