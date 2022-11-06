Серебряную медаль Кубка мира по шорт-треку принёс Казахстану Абзал Ажгалиев

Фото: НОК РК

На первом месте канадец Максим Лаун, "бронзу" выиграл Ли Джун-Со из Южной Кореи.

Казахстанский конькобежец Абзал Ажгалиев стал вторым на этапе Кубка мира на льду Солт-Лейк-Сити, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечается на официальной странице Союза конькобежцев Казахстана в Instagram, в финальном забеге на 500 метров лидер сборной по шорт-треку пришёл к финишу вторым, с результатом 41.054 секунды.

На первом месте канадец Максим Лаун, "бронзу" выиграл Ли Джун-Со из Южной Кореи.

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Ранее казахстанцы вышли в полуфиналы женской и мужской эстафет на 3000 и 5000 метров, соответственно.

Женская эстафета: Яна Хан, Ольга Тихонова, Алина Ажгалиева и Анастасия Астраханцева.

Мужская эстафета: Адиль Галиахметов, Нуртилек Кажгали, Денис Никиша и Еркебулан Шамхунов.

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Ольга Тихонова вышла в полуфинал на дистанции 1500 метров и в четвертьфинал в забегах на 1000 метров.

Абзал Ажгалиев и Денис Никиша прошли в четвертьфинальные забеги на 500 (1),(2) метров.

В полуфинале забегов на 1500 метров выступят Адиль Галиахметов и Нуртилек Кажгали.

На дистанции 1000 метров среди мужчин обошлось без потерь: Адиль Галиахметов, Нуртилек Кажгали и Еркебулан Шамуханов пробились в четвертьфинал.

В смешанной эстафете казахстанской команде не удалось пройти в полуфинал.