Серебряному призёру Олимпиады Демеу Жадраеву и его тренерам подарили по автомобилю

В Панфиловском районе области Жетысу земляки с особой радостью встретили серебряного призёра Олимпиады в Париже борца Демеу Жадраева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Вернувшись из Франции сразу на малую родину, олимпийский чемпион встретился с земляками на центральной площади города Жаркента.

На встречу с Жадраевым пришли более тысяч человек. Среди них — заместитель акима области Диас Есдаулетов, аким Панфиловского района Марат Сагымбек, серебряный призёр Пекинской Олимпиады 2008 года, борец Нурбакыт Тенгизбаев, а также ветераны, молодежь и жители региона.

Сердечно поздравили спортсмена Герой Социалистического труда Куляш Айтжанова, председатель районного Совета ветеранов Токтарбай Керимкулов, спортсмен Нурбакыт Тенизбаев.

Демеу Жадраев от всего сердца поблагодарил земляков за душевный прием, отметив, что горячая поддержка казахстанских болельщиков, особенно жетысусцев, придавала ему особую силу в борьбе с соперниками.

"Выражаю огромную благодарность всем казахстанцам и в особенности своим землякам. Я постоянно чувствую поддержку с их стороны, поэтому прилагаю все усилия для достижения целей. И могу с уверенностью сказать, что и в дальнейшем продолжу достигать вершин на спортивной арене", — сказал Демеу Жадраев.

Земляку, прославившему Казахстан на спортивной арене, вручили ключи от автомобиля. Также по машине подарили первому тренеру серебряного призёра Жумахану Тургамбекову и личному тренеру Боранбеку Коныратову.

Напомним, заслуженный мастер спорта Казахстана по греко-римской борьбе Демеу Жадраев завоевал для Казахстана серебряную медаль на летних играх ХХХІІІ Олимпиады в Париже. В ночь с пятницы на субботу спортсмена с почестями встретили в аэропорту Алматы. Также в торжественной обстановке серебряного призёра поздравил аким области Жетысу Бейбит Исабаев, вручил спортсмену нагрудной знак "Почетный гражданин области Жетысу", а его маме — ключи от нового дома в Жаркенте.

Фото: акимат области Жетысу