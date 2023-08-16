Серебро и три бронзы завоевали казахстанские таеквондисты в Корее
Сегодня, 09:35
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Сегодня, 09:35Сегодня, 09:35
206Фото: kaztkd.kz
Спортсмены национальной команды Казахстана по таеквондо завоевали одну серебряную и три бронзовые медали на международном турнире класса G2 “Korea Open 2023” в Чунчоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.
Серебряным призером в весовой категории -68кг стал Эльдар Биримбай. Бронзовые медали завоевали Ботагоз Капанова (-49кг), Джансель Дениз (+67кг), Нурлан Мырзабаев (-80кг).
Стоит отметить, что "Korea open" является одним из престижных среди рейтинговых G2 турниров, на который ежегодно слетаются сильнейшие спортсмены мира.
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