Серебро и три бронзы завоевали казахстанские таеквондисты в Корее

Спортсмены национальной команды Казахстана по таеквондо завоевали одну серебряную и три бронзовые медали на международном турнире класса G2 “Korea Open 2023” в Чунчоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

Серебряным призером в весовой категории -68кг стал Эльдар Биримбай. Бронзовые медали завоевали Ботагоз Капанова (-49кг), Джансель Дениз (+67кг), Нурлан Мырзабаев (-80кг).

Стоит отметить, что "Korea open" является одним из престижных среди рейтинговых G2 турниров, на который ежегодно слетаются сильнейшие спортсмены мира.