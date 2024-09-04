"Серебро" чемпионата мира принёс Казахстану борец Юсуф Ашрапов

Казахстанский борец греко-римского стиля Юсуф Ашрапов стал серебряным призёром чемпионата мира U20 в Понтеведре (Испания), передаёт BaigeNews.kz.

Он дошёл до финала в весовой категории до 67 килограммов. В схватке за "золото" Юсуфу противостоял иранец Ахмадреза Нохсен Нижад.

Соперник завладел преимуществом до перерыва, заработав два балла, которые стали для Нижада победными.