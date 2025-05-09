Казахский национальный университет имени аль-Фараби отдал дань уважения ветерану Великой Отечественной войны, Тамаре Александровне Максимовой, поздравив её с 80-летием Победы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

Тамаре Александровне в этом году исполнился 101 год. В годы войны она работала медсестрой в госпитале №5018, располагавшемся на Волоколамском шоссе, и в мае 1943 года была демобилизована по состоянию здоровья. За самоотверженный труд на фронте награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью "За оборону Москвы".

После войны она окончила Историко-филологический институт в Москве, защитила кандидатскую диссертацию и посвятила 16 лет научно-преподавательской деятельности в КазНУ. Её вклад в развитие университета и подготовку кадров оставил значимый след в истории вуза.

Представители КазНУ лично посетили ветерана, чтобы выразить слова благодарности и вручить цветы и памятные подарки от имени руководства. Председатель профсоюзной организации "Парасат" Талгат Мекебаев отметил её героизм и научную преданность.

"Нужно трудиться не покладая рук и уметь ценить каждое мгновение жизни. Главное — чувствовать, что ты нужен людям. Поздравляю всех казахстанцев с Днём Победы!" — сказала Тамара Максимова.

В университете подчеркнули, что подвиг таких людей, как Тамара Александровна, навсегда останется в памяти поколений.