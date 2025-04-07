62-летняя жительница Костаная едва не лишилась 400 долларов, попавшись на уловку мошенника, выдававшего себя за голливудского актёра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полгода женщина переписывалась в TikTok с пользователем, который представился Киану Ривзом. А недавно "актёр" написал ей, что оказался в трудной жизненной ситуации и попросил перевести ему 400 долларов.

Женщина не знала, как перевести деньги на счёт, решила обратиться в банк. Это и уберегло её от потери.

Сотрудники банка заметили, что счёт, на который горожанка собиралась перевести деньги, принадлежал игровой компании. Следуя действующему меморандуму, банковские работники незамедлительно сообщили в полицию. Сотрудники Управления по противодействию киберпреступности прибыли на место и сумели вовремя отговорить женщину от перевода средств.

Во время общения с женщиной полицейские выяснили, что это уже вторая попытка перевести деньги мошенникам. В начале апреля она также собиралась отправить свои накопления злоумышленникам.