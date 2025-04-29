Сердечный приступ произошёл у водителя на трассе в Акмолинской области
Благодаря своевременной помощи полицейских он выжил.
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В Акмолинской области сотрудники полиции помогли водителю автомобиля, у которого произошёл сердечный приступ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
28 апреля во время патрулирования экипаж в составе Нурсултана Алатаева и Юрия Иванова заметил неправильно припаркованный автомобиль. Они решили направились к автомобилю. Увидев открытую дверь и мужчину, находящегося без сознания на водительском сидении, полицейские незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Дождавшись прибытия медиков, сотрудники полиции помогли перенести водителя в машину скорой помощи.
"По словам врачей, у мужчины произошёл сердечный приступ, и благодаря оперативно оказанной медицинской помощи ему удалось спасти жизнь. В настоящее время он находится под наблюдением врачей", – отмечается в сообщении.
Фото: polisia.kz
Сообщалось, что полицейский помог 59-летней гражданке Российской Федерации найти свою мать в Астане, с которой она не виделась 59 лет.
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