В Акмолинской области сотрудники полиции помогли водителю автомобиля, у которого произошёл сердечный приступ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

28 апреля во время патрулирования экипаж в составе Нурсултана Алатаева и Юрия Иванова заметил неправильно припаркованный автомобиль. Они решили направились к автомобилю. Увидев открытую дверь и мужчину, находящегося без сознания на водительском сидении, полицейские незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Дождавшись прибытия медиков, сотрудники полиции помогли перенести водителя в машину скорой помощи.

"По словам врачей, у мужчины произошёл сердечный приступ, и благодаря оперативно оказанной медицинской помощи ему удалось спасти жизнь. В настоящее время он находится под наблюдением врачей", – отмечается в сообщении.

Фото: polisia.kz

Сообщалось, что полицейский помог 59-летней гражданке Российской Федерации найти свою мать в Астане, с которой она не виделась 59 лет.