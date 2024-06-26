Сербия установила национальный антирекорд на Евро-2024

Завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 между сборными Дании и Сербии, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

Встреча закончилась ничейным результатом со счётом 0:0. В этой игре сербы нанесли лишь шесть ударов в сторону ворот соперника.

Как сообщает Opta Sports, этот показатель является национальным антирекордом команды на крупных турнирах с момента распада Югославии. Отметим, у сербов также ни одной победы в последних восьми матчах на ЧМ и Евро.

Напомним, после трёх матчей группового этапа Евро-2024 сборная Сербии заработала два очка и расположилась на четвёртой строчке. Сборная Англии набрала пять очков и заняла первое место. Дания заработала три очка и расположилась на второй строчке. Словенская национальная команда с тремя очками в активе заняла третью строчку.