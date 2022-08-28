Сербия и Косово урегулировали спор о документах по поводу перемещения своих граждан через границу

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Сербия и Косово договорились о свободном передвижении граждан без выдачи временных удостоверений личности на границе, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Тelegram-канал Медуза.

"Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для людей с косовскими удостоверениями личности, а Косово согласилось не вводить их для обладателей сербских удостоверений", — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Власти Косово собирались с 1 августа ввести в качестве "зеркальных" мер на действия Сербии временные документы для людей с сербскими удостоверениями и начать менять сербские автомобильные номера. После обострения обстановки в Северном Косово, где проживают преимущественно сербы, они отложили решение на месяц — то есть до 1 сентября.

Соглашение по поводу признания автомобильных номеров пока не достигнуто.