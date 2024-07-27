Сера загорелась в индустриальной зоне Шымкента

Шымкентские огнеборцы тушат пожар на территории индустриальной зоны "Ордабасы" в Енбекшинском районе Шымкента, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

27 июля в 11:35 в пожарные подразделения ДЧС мегаполиса поступило сообщение о том, что в промзоне горит сера. На помощь к сотрудникам департамента выехал пожарный поезд.