  • 27 Июля, 18:28
  • BAIGENEWS

Сера загорелась в индустриальной зоне Шымкента

Сегодня, 17:07
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 17:07
Сегодня, 17:07
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Фото: МЧС РК

Шымкентские огнеборцы тушат пожар на территории индустриальной зоны "Ордабасы" в Енбекшинском районе Шымкента, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

27 июля в 11:35 в пожарные подразделения ДЧС мегаполиса поступило сообщение о том, что в промзоне горит сера. На помощь к сотрудникам департамента выехал пожарный поезд.

"По прибытии пожарных установлено открытое горение серы. Силами МЧС проводится тушение. Организован оперативный штаб. Информации о пострадавших не поступало. К месту пожара следует пожарный поезд КТЖ. Также задействованы представители акимата, СЭС и ДКПБ", — говорится в сообщении.

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