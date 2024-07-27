Сера загорелась в индустриальной зоне Шымкента
Сегодня, 17:07
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Сегодня, 17:07Сегодня, 17:07
138Фото: МЧС РК
Шымкентские огнеборцы тушат пожар на территории индустриальной зоны "Ордабасы" в Енбекшинском районе Шымкента, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
27 июля в 11:35 в пожарные подразделения ДЧС мегаполиса поступило сообщение о том, что в промзоне горит сера. На помощь к сотрудникам департамента выехал пожарный поезд.
"По прибытии пожарных установлено открытое горение серы. Силами МЧС проводится тушение. Организован оперативный штаб. Информации о пострадавших не поступало. К месту пожара следует пожарный поезд КТЖ. Также задействованы представители акимата, СЭС и ДКПБ", — говорится в сообщении.