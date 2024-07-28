Сера горит в промзоне Шымкента: с ожогами и отравлениями в больницу обратились 10 человек

В ДЧС Шымкента рассказали подробности с места пожара в индустриальной зоне "Ордабасы", где на территории предприятия "KMG Supple Company" загорелась сера, передаёт BaigeNews.kz.

По последним данным, площадь пожара составила 1200 квадратных метров, также загорелся легковой автомобиль марки "Daewoo Jentra".

"С места пожара 10 человек за медицинской помощью обратились 10 человек: один с ожогами и девять — с отравлением. После осмотра врачей два человека госпитализированы, остальные восемь вернулись домой", — сообщили в пресс-службе ДЧС Шымкента.

Напомним, днём 27 июля в промзоне огонь охватил мешки с серой, хранящиеся на открытой площадке ТОО "KMG Supple Company". Эвакуировано 364 человека, из них 200 детей. Организовано горячее питание. 258 человек, в том числе 141 ребёнок разъехались по родственникам.

Тушение осложнялось химической реакцией окисления серы. Пожарные провели работы по обсыпке и дегазации инертными материалами. На помощь пожарным Шымкента прибыли силы и средства ДЧС Туркестанской области.

На месте пожара работают штабы оперативного тушения. На месте ЧС был аким города Шымкент и начальник ДЧС. Сотрудники полиции провели забор в зоне возможного повреждения. Также специалисты взяли пробы, ждут официального заключения.

Ночью в ДЧС сообщили о локализации огня.