Сенсацию с мумиями пришельцев в Мексике объяснили учёные

Во время слушаний по неопознанным воздушным явлениям на Конгрессе Мексики журналист Хайме Моссан вместе с командой исследователей-уфологов сделал заявление о том, что в Перу были обнаружены мумии гуманоидов, геном которых на 30 процентов отличается от человеческого. Кадры с мумиями тут же облетели многие мировые СМИ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой HiNews.

Однако ученые сразу назвали это заявление чушью, так как мумии им были уже хорошо знакомы. Они оказались теми же, которые наделали много шума еще в 2017 году.

Сам же Хайме Муссана этого не отрицает, но по его словам, мумиям были сделаны новые тесты, которые показали, что тела не принадлежат людям, поэтому их "достали из шкафа" и представили Конгрессу.

По словам Хайме Муссана, команде даже удалось обнаружить имплантаты из кадмия и осмия внутри мумий возрастом 1000 лет. При этом он не утверждает, что они принадлежат обязательно инопланетянам.

Однако Рафаэль Божалил-Парра, директор по усилению исследований в Метрополитенском автономном университете в Мехико, заверяет, что "все это полная чушь". Как пишет издание Live Science, сам факт того, что Конгресс Мексики предоставил слово самопровозглашенному уфологу, является отражением антинаучных настроений.

В своем заявлении Хайме Муссана ссылался на исследование ДНК, которое, якобы, было проведено Национальным автономным университетом Мексики. Но, как сообщает Божалил-Парра, тесты ДНК в университете не проводились, однако проводился углеродный анализ в 2017 году. К сожалению, коммерческое соглашение запрещает университету раскрывать результаты этого теста.

Сам факт того, что учёным удалось выполнить радиоуглеродное датирование при помощи нуклида углерода-14, говорит о том, что мумии имеют земное происхождение. Дело в том, что атомы углерода 14 образуются, когда солнечное излучение попадает в верхние слои атмосферы Земли.

По словам Дэвида Андерсона, доцента кафедры антропологии, чтобы датировать радиоуглеродным способом внеземные существа, необходимо знать какова скорость производства углерода-14 на их планете. Поэтому датирование подобным способом инопланетян не имело бы смысла.

По словам Эндрю Нельсона, заведующего кафедрой антропологии Западного университета в Онтарио, заявления журналиста-уфолога были опровергнуты ранее на основе анатомии мумий, поэтому печально видеть их возвращения в интернет. Проведенные исследования показали, что мумии являются человеческими, но ими намеренно манипулировали, чтобы придать им вид гуманоидов.

Например, ступни "инопланетян" были получены путем калечения ступни человеческой мумии. Для этого были нанесены увечья I и V пальцам, а также была разрезана кожа и мягкие ткани стопы за пальцами. В результате пальцы стали казаться чрезвычайно длинными. В 2017 году исследованием этих мумий занимались и российские ученые, у которых тоже не возникло сомнений в том, что "гуманоиды" являются подделкой.

Во многих местах тела наблюдалась несостыковка костей — большие промежутки между ними или полное отсутствие связующий костей. На рентгеновском снимке видно, что бедренная кость пристыкована к верхней части тела, а не крепится внутри тазовой кости, как это должно быть. Разоблачение было опубликовано на сайте Антропогенез.ру.

В своем заявлении журналист-уфолог сообщал, что располагает результатами исследований, в том числе ДНК и КТ, однако эти исследования не были представлены научному сообществу для их оценки. Более того, возникает вопрос происхождения мумий. Если они действительно были обнаружены в Перу, то как они попали в руки уфологов и оказались в Мексике? Возможно, гробницы были разграблены, то есть совершено преступление. Люди, которые провели манипуляции с мумиями, по закону должны быть вообще осуждены за осквернение человеческих останков.

Практически все ученые сходятся во мнении, что данная ситуация возникла в связи с ростом популярности теорий заговоров в последнее время. Ранее аналогичные слушания прошли в Конгрессе США. Поэтому в Мексике решили повторить опыт. Правда, в Капитолии ограничились лишь показаниями бывших военных чиновников о том, что правительство США обладает останками инопланетян. Но сами тела никто в здание Капитолия не заносил. В Мексике же пошли дальше, поэтому мероприятие прошло ещё ярче.

Фото: hi-news.ru