Сенсация произошла на матче Казахстан — Дания в отборе на Евро-2026
Казахстан неожиданно потерпел поражение.
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В датском Сённерборге прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы-2026 по футзалу, в котором сборная Дании принимала команду Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Казахстан считался очевидным фаворитом в этой игре, но в итоге потерпел поражение — 2:3. На 27-й минуте Адам Фогт вывел датчан вперед, на 31-й казахстанцы благодаря голу Наруна Серикова смогли отыграться, но затем датчане забили еще два мяча: отличился Мохаммед Юссеф (34-я и 38-я), итог подвел Даурен Турсагулов на 40-й.
Таким образом, после трёх сыгранных матчей у сборной Казахстана осталось в активе четыре очка. Казахстан стартовал в нынешнем отборочном цикле с выездной победы над сборной Албании (2:0), после чего дома сыграл вничью с командой Армении (4:4). Что касается сборной Дании, то она набрала три очка.
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