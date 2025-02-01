В датском Сённерборге прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы-2026 по футзалу, в котором сборная Дании принимала команду Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан считался очевидным фаворитом в этой игре, но в итоге потерпел поражение — 2:3. На 27-й минуте Адам Фогт вывел датчан вперед, на 31-й казахстанцы благодаря голу Наруна Серикова смогли отыграться, но затем датчане забили еще два мяча: отличился Мохаммед Юссеф (34-я и 38-я), итог подвел Даурен Турсагулов на 40-й.

Таким образом, после трёх сыгранных матчей у сборной Казахстана осталось в активе четыре очка. Казахстан стартовал в нынешнем отборочном цикле с выездной победы над сборной Албании (2:0), после чего дома сыграл вничью с командой Армении (4:4). Что касается сборной Дании, то она набрала три очка.