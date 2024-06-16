Сенсация определила чемпиона Казахстана по футзалу

В Семее состоялся четвертый матч серии финала чемпионата Казахстана по футзалу, в котором встречались местный одноименный клуб и алматинский "Кайрат", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В основное время команды не выявили победителя — 3:3. У "Семея" голы забили Кайо Торрес (7-я и 13-я минуты) и Дедезиньо Андерсон (13-я), а в составе "Кайрата" отличились Рикардо Лемос (10-я), Биржан Оразов (14-я) и Дуглас Жуниор (20-я). В дополнительное время команды забили по одному мячу: у "Семея" результативным ударом отметился Кайо Торрес (47-я), у "Кайрата" — Алиссон (48-я). В серии послематчевых пенальти победу одержал "Семей" — 4:3.

Таким образом, счет в серии стал 3-1 в пользу "Семея" — в итоге он стал чемпионом Казахстана этого сезона.