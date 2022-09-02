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  • Сенсация лишила Казахстан последнего представителя в одиночном разряде US Open
sports.kz Сегодня, 08:23
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Фото: sports.kz

Сенсация лишила Казахстан последнего представителя в одиночном разряде US Open

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (38-я ракетка мира) сыграла матч второго круга на Открытом чемпионате США (US Open), который проходит в Нью-Йорке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Во встрече 1/32 финала Путинцева встретилась с немецкой теннисисткой Юле Нимайер (108-я ракетка мира) и потерпела поражение в двух сетах со счетом 4:6, 3:6. Матч продлился один час и 27 минут.

Во время игры Юлия исполнила две подачи навылет и совершила четыре двойные ошибки. Также казахстанка выиграла пять очков и три гейма подряд.

В первой встрече Путинцева обыграла американскую спортсменку Аманду Анисимову. Ранее завершили борьбу на турнире в одиночном разряде другие казахстанцы Елена Рыбакина и Александр Бублик.

 
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#теннис #US Open #спорт
Сегодня, 08:23
151
Журналист

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