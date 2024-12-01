Сенсационный клуб из Казахстана "уничтожил" второго соперника в Лиге чемпионов по футзалу

Клуб "Семей" со счетом 8:1 выиграл у словацкой команды "Мимел Лученец" в матче третьего тура элитного раунда футзальной Лиги чемпионов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Голы в составе казахстанской команды забили Дедезиньо (5-я, 10-я, 23-я и 30-я минуты), Феррао (6-я), Чингиз Есенаманов (9-я), Ержан Карменов (35-я) и оформивший автогол Вашингтон Луис (38-я)", – сообщает спортивный портал.

У словаков отличился Хуан Молеро (31-я).

Благодаря этой победе "Семей" набрал шесть очков и все еще претендует на выход в "Финал четырех" — для этого казахстанскому клубу нужно занять первое место в своей группе, где также выступают испанская "Пальма" (у нее перед заключительным туром также шесть очков) и польский "Рекорд" (три очка) — они встретятся между собой в ночь с 30 ноября на 1 декабря.

Напомним, в минувшем сезоне "Семей" сенсационно стал чемпионом Казахстана по футзалу, победив в финале "Кайрат" (3-1 в серии).