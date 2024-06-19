Сенсационная находка: в заповеднике Таңбалы обнаружили редкую монету

Научные сотрудники заповедника-музея "Таңбалы" сделали сенсационное открытие во время раскопок в долине Когалы. Впервые в Казахстане найден очень редкий вид монеты, передаёт BaigeNews.kz.

По мнению специалистов в области тюрко-согдийской раннесредневековой нумизматики, эта монета использовалась с середины VII века. Памятники долины Когалы, изучаемые Международной историко-археологической экспедицией, относятся к культуре западных тюрков, населявших земли Семиречья в первых половинах VII-VIII веков.

Сейчас в научно-реставрационной лаборатории "Таңбалы" ведутся первые консервационные работы над этим уникальным артефактом.

Археологические раскопки продолжаются.