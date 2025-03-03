На 97-й церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар", прошедшей в Лос-Анджелесе, триумфатором стала драма "Анора", получившая пять наград, включая "Лучший фильм", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Entertainment Weekly.

Майки Мэдисон была удостоена премии "Лучшая женская роль" за исполнение главной роли в "Анора". Эдриан Броуди получил награду "Лучшая мужская роль" за работу в фильме "Бруталист".

Премии "Лучшая женская роль второго плана" и "Лучшая мужская роль второго плана" получили Зои Салдана ("Эмилия Перес") и Киран Калкин ("Настоящая боль").

Лучшим международным фильмом признана бразильская картина "Я всё ещё здесь". Награду за "Лучший анимационный фильм" получил латвийский мультфильм "Поток", пишет thetimes.co.uk.

Фильм "Дюна: Часть вторая" был отмечен за "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучший звук".

Премию за "Лучший оригинальный сценарий" получил Шон Бэйкер за "Анора", а "Лучший адаптированный сценарий" был у Питера Строхана за "Конклав".

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Отметим, что "Эмилия Перес" лидировала по количеству номинаций (13), но получила лишь две награды.

Церемония, ведущим которой был Конан О’Брайен, прошла в театре "Долби" и транслировалась в прямом эфире во многих странах мира.