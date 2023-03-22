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instagram.com/yulia_putintseva Сегодня, 08:55
85
Сегодня, 08:55
85
Фото: instagram.com/yulia_putintseva

Сенсацией завершился стартовый матч Путинцевой в Майами

43-я ракетка мира, Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева провела матч первого круга турнира одиночного разряда в Майами (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанка сыграла на корте с канадской теннисисткой Ребеккой Марино (83-я ракетка мира) и потерпела поражение в двух сетах с общим счетом 6:7, 2:6. Игра длилась на протяжении одного часа и 21 минуты.

Во время встречи Путинцева не исполнила ни одной подачи навылет и совершила две двойные ошибки. Кроме того, Юлия выиграла пять очков и один гейм подряд.

Отметим, что этот матч стал первым для казахстанской теннисистки на турнире в Майами. 

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Сегодня, 08:55
85
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