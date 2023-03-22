- Сенсацией завершился стартовый матч Путинцевой в Майами 08:55 84
- Ухудшение качества воздуха 22 марта возможно в девяти городах страны 08:23 141
- В основе Наурыза — ценности мира: Токаев обратился казахстанцам 08:02 166
- Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты Турции 07:35 220
- Тұсаукесер для 85 малышей провели на площади Кызылорды 06:15 336
- Мужчина с ножом завёл школьников к себе домой и заставил отжиматься 05:22 444
- Очередь из фур на границе с КНР сократилась в четыре раза за неделю — НПП 04:40 395
- В Талдыкоргане появился памятник Абаю Кунанбаеву 03:31 407
- Новая авария произошла на ТЭЦ Риддера 02:39 400
- В Актюбинской области начали оценивать ущерб сельчан от паводков 01:22 386
- Информацию о возможном повторном землетрясении в Казахстане назвали ложной 00:16 787
- Землетрясение произошло в ряде городов Казахстана 21.03.2023 782
- Гражданина Нигерии осудили в Атырау за покупку наркотиков 21.03.2023 424
- Жанкош Тураров победил мексиканца и взял титул чемпиона мира 21.03.2023 626
- Сильный ветер и гроза: в каких регионах ожидается шторм 21.03.2023 509
- Как идёт строительство плотины в предгорьях Алматы 21.03.2023 486
- Карина Ибрагимова техническим нокаутом победила соперницу из Азербайджана 21.03.2023 533
- Пропавшего шестилетнего мальчика нашли таразские полицейские 21.03.2023 531
- Сплав разных культур: как отметили Наурыз в Ассамблее народа Казахстана 21.03.2023 536
- Президент посетил концерт, посвящённый творчеству Шамши Калдаякова 21.03.2023 534
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 585
- Алуа Балкибекова одолела россиянку на чемпионате мира по боксу 21.03.2023 662
- В WhatsApp появится возможность закреплять сообщения 21.03.2023 517
- Токаеву показали шоу наездников Nomad Stunts 21.03.2023 525
- Поезд "Павлодар – Туркестан" украсили фотографиями достопримечательностей Прииртышья 21.03.2023 623
- Горный курорт Шымбулак хотят внести в Книгу рекордов Гиннеса 21.03.2023 598
- Юные казахстанские теннисистки узнали соперниц на чемпионате мира в категории до 14 лет 21.03.2023 510
- Канело надел чапан и поздравил казахстанцев 21.03.2023 637
- Касым-Жомарту Токаеву подарили щенка по кличке Наурыз 21.03.2023 609
- На выставке собак породы тазы побывал глава государства 21.03.2023 526
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 718
- Президент принял участие в благотворительной акции "Жүрек жылуы" 21.03.2023 533
- Рыбакина обратилась к казахстанцам после победы в США 21.03.2023 1164
- Токаев пригласил Шавката Рахмонова к себе на приём 21.03.2023 594
- Президент Казахстана завершает выстраивание нового властного контура — российские СМИ 21.03.2023 584
- Рискнуть и остаться: переселенцы с юга рассказали о покорении севера 21.03.2023 649
- Настоящий той в честь Наурыза устроили в посольстве США 21.03.2023 549
- Праздничный дастархан, национальные игры и обряды: как СМИ отметили Наурыз 21.03.2023 991
- Коронавирусом за сутки заразились 70 казахстанцев 21.03.2023 544
- Токаев поздравил казахстанцев с Наурызом 21.03.2023 475
- Экс-лидер "Астаны" нашёл способ избежать тюремного срока 21.03.2023 605
- Необычным видео поздравила казахстанцев пресс-служба президента 21.03.2023 774
- Тяжёлая работа: Алимханулы выложил в Сеть видео своих тренировок 21.03.2023 615
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 767
- 783 улицы переименовано в Алматы за 12 лет 21.03.2023 677
- Сократить прогулки 21 марта рекомендовали жителям восьми городов 21.03.2023 645
- Китайские студенты сразились в знании казахского языка 21.03.2023 592
- Говорящую юрту создали школьники из Павлодарской области 21.03.2023 763
- Безвозмездные субсидии обещала сельчанке ее знакомая в Жетысае 21.03.2023 574
- Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 50 тысяч 21.03.2023 748
- Новые автобусы получили школы в Костанайской области 21.03.2023 593
- Сорвал погоны и обматерил полицейского нарушитель ПДД в Туркестанской области 21.03.2023 801
- Астанчанин погиб в жутком ДТП 21.03.2023 866
- Казахстан стал самой счастливой страной 21.03.2023 656
- Столичные школьники играют на переменах в асык ату 21.03.2023 654
- Сотрудник МВД установил рекорд по буксировке боевого вертолета 20.03.2023 854
- Напавшего на жену с ребёнком директора школы отпустили из зала суда в Актобе 20.03.2023 832
- Куда сходить на Наурыз в Астане, Алматы и Шымкенте 20.03.2023 3136
- Участок улицы Бейсековой перекроют в Астане 20.03.2023 662
- Миссия США в Казахстане надеется на сотрудничество с новыми членами мажилиса 20.03.2023 664
- Бесплатные автобусы будут ходить в Астане с 22 марта 20.03.2023 1131
- Face ID появится в аэропорту Астаны 20.03.2023 616
- НПК готова к совместной конструктивной работе с другими партиями 20.03.2023 695
- Движение транспорта ограничат в Алматы на Наурыз 20.03.2023 647
- Глава ЦИК прокомментировал возможные нарушения на выборах, которые попали в Сеть 20.03.2023 848
- 18 членов участковых избирательных комиссий привлекли к ответственности 20.03.2023 644
- Кто из самовыдвиженцев стал депутатом мажилиса в Казахстане 20.03.2023 4866
- Лидеры КНР и США поздравили Токаева с праздником Наурыз 20.03.2023 1198
- Предварительные итоги выборов: что говорят эксперты 20.03.2023 697
- Делал всё, что мог - Елжан Биртанов о пандемии, вакцинах и своих ошибках 20.03.2023 785
- Выборы 2023: Оппозиционная партия ОСДП впервые прошла в Парламент 20.03.2023 1615
- Миссия наблюдателей СНГ оценила организацию выборов в Казахстане 20.03.2023 844
- Имам призвал работодателей не нагружать подчинённых, держащих оразу 20.03.2023 694
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 547
- Мы – в лидерах: штаб кандидата Бакытжана Базарбека подвёл итоги выборов 20.03.2023 714
- "Против нас использовали технологии" - Стамбеков о выборах в депутаты 20.03.2023 761
- Кайрату Кудайбергену продлили арест в Алматы 20.03.2023 785
- В каких регионах Казахстана самый высокий риск паводков 20.03.2023 635
- Каким будет курс доллара в праздничные дни в Казахстане 20.03.2023 664
- Процесс голосования прошёл гладко - наблюдатель ОБСЕ 20.03.2023 629
Сегодня, 08:55
85
85Фото: instagram.com/yulia_putintseva
Сенсацией завершился стартовый матч Путинцевой в Майами
43-я ракетка мира, Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева провела матч первого круга турнира одиночного разряда в Майами (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанка сыграла на корте с канадской теннисисткой Ребеккой Марино (83-я ракетка мира) и потерпела поражение в двух сетах с общим счетом 6:7, 2:6. Игра длилась на протяжении одного часа и 21 минуты.
Во время встречи Путинцева не исполнила ни одной подачи навылет и совершила две двойные ошибки. Кроме того, Юлия выиграла пять очков и один гейм подряд.
Отметим, что этот матч стал первым для казахстанской теннисистки на турнире в Майами.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 585
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 766
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 3662
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 831
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 915
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 1048
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 982
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 941
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 990
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 7088
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 1629
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 3399
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 2672
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 7940
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 1263
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 1336
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 1231
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 4654
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 1218
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 6494
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 3463
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 1835
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 18562
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 4117
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 3264
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 2149
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 3095
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 20696
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 2825
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2227
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 2000
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 2207
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 6270
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 10996
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 2569
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 3914
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 2893
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 15429
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 3434
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 2552
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 2235
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 5275
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 2636
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 4220
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 4441
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 6113
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 11718
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 2691
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 3590
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 37425
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 2734
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 2995
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 3608
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2840
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 5998
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 3880
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 3532
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 7159
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 3979
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 3119
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 3357
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 14153
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 3283
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 13104
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 16290
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 3596
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 5267
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 2599
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 8557
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 17911
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 26881
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4890
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 3762
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 4978
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 3270
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 3609
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 44256
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 3283
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 5111
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 6880
-
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 547
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 741
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 610
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 1446
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 1177
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1014
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1025
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 1322
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 1222
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1003
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 1601
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 1126
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 1497
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 1568
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 1516
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 1531
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 6399
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 1668
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 1751
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 1761
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 1937
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 1696
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 2437
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 1951
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 1964
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 2612
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2286
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2088
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 2814
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 2715
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2600
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 2414
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3248
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 3563
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3106
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4014
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3766
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3238
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 3696
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 3966
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3264
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 4257
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 4147
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4054
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 4631
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3540
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3865
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 3976
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 4423
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 4298
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4890
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 4562
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4221
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3879
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 4014
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 4394
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4871
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4970
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 5087
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4900
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 6457
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 5629
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4756
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 5238
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 4725
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 4412
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4697
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 4732
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4922
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 5435
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 5450
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 4440
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 6243
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 5011
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 5471
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 4983
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 5420
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 5525
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 6286
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 4761