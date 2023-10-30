Сенсацией завершился первый матч Елены Рыбакиной на Итоговом турнире WTA в Мексике

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) провела свой первый матч на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первой соперницей Рыбакиной стала американка Джессика Пегула (5-е место). Матч закончился победой теннисистки из США в двух сетах — 5:7, 2:6.

Кроме того соперницами Елены Рыбакиной по группе будут белорусская теннисистка Арина Соболенко (1-е место) и гречанка Мария Саккари (9-е место).

Призовой фонд турнира составляет 9 000 000 долларов.