Сенсацией завершился первый матч Елены Рыбакиной на Итоговом турнире WTA в Мексике
Сегодня, 09:35
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Сегодня, 09:35Сегодня, 09:35
171Фото: sports.kz
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) провела свой первый матч на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Первой соперницей Рыбакиной стала американка Джессика Пегула (5-е место). Матч закончился победой теннисистки из США в двух сетах — 5:7, 2:6.
Кроме того соперницами Елены Рыбакиной по группе будут белорусская теннисистка Арина Соболенко (1-е место) и гречанка Мария Саккари (9-е место).
Призовой фонд турнира составляет 9 000 000 долларов.
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