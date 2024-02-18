Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова в Испании

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов, занимающий 276-е место в рейтинге ATP, неожиданно проиграл на старте турнира в испанском Тенерифе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В первом раунде квалификации Скатов встретился с египтянином Мохамедом Сафватом (360-е место) и считался явным фаворитом, однако в итоге проиграл ему в двух сетах — 6:7, 4:6. Таким образом, теннисист из Казахстана не смог побороться за выход в основную сетку "челленджера". Призовой фонд турнира в Тенерифе составляет 74 825 евро. Его победитель заработает 10 200 евро и получит 75 рейтинговых очков.

Напомним, что в начале февраля Тимофей Скатов сенсационно одержал две победы в Кубке Дэвиса — над Томасом Мартином Этчеверри (27-е место) — 6:4, 7:5 и Франсиско Черундоло (22-е место) — 7:6, 6:4, но сборная Казахстана в итоге проиграла Аргентине со счетом 2-3.