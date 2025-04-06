Сенсацией завершился матч подписавшего Сатпаева "Челси" в АПЛ
Лондонский клуб не смог одержать победу над командой, занимающей 12-е место в таблице.
Сегодня, 19:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:56Сегодня, 19:56
82Фото: football.london
Матч 31-го тура английской Премьер-лиги между "Челси" и "Брентфордом" завершился неожиданной ничьей 0:0, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Игра, состоявшаяся на стадионе "Джитек Коммьюнити" в Брентфорде, стала настоящей сенсацией, так как лондонский клуб не смог одержать победу над командой, занимающей 12-е место в таблице.
На данный момент "Челси" с 53 очками занимает 4-е место в турнирной таблице, в то время как "Брентфорд" набрал 42 балла.
Напомним, что в феврале 2025 года "Челси" подписал контракт с 16-летним казахстанским нападающим Дастаном Сатпаевым из алматинского "Кайрата". Ожидается, что Сатпаев официально присоединится к команде летом 2026 года, после достижения совершеннолетия.
Самое читаемое
- От Сарайшыка до Будапешта: Аида Балаева провела ряд встреч в Актау
- Около 200 гостей из тюркоязычных стран прибыли в Актау
- Как выступил Казахстан в боях за финал Кубка мира по боксу в Бразилии
- В Баянаульском нацпарке потушили крупный степной пожар
- Землетрясение в Таиланде: из-под обломков небоскрёба до сих пор слышны крики о помощи