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Sports.kz Сегодня, 07:59
262
Сегодня, 07:59
262
Фото: Sports.kz

Сенсацией завершился матч лучшего теннисиста Казахстана на старте турнира в Монпелье

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (50-я ракетка мира) провел матч первого круга на хардовом турнире во французском Монпелье, BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Во встрече против местного теннисиста Грегуар Баррера (75-я ракетка мира) казахстанец потерпел поражение в трех сетах со счетом 4:6, 7:6, 6:7. Игра продолжалась два часа и 30 минут.

Во время матча Бублик исполнил 18 подач навылет и совершил 12 двойных ошибок. Также казахстанский теннисист выиграл шесть очков и три гейма подряд.

Отметим, что на прошедшем Кубке Дэвиса в Чили в составе сборной Казахстана Бублик потерпел два поражения.

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#теннис #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:59
262
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