Сенсацией завершился матч казахстанки на турнире в Парме

Фото: sports.kz

Теннисистка из Казахстана Анна Данилина сыграла в матче второго круга на турнире парного разряда в Парме (Италия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В паре с чешской теннисисткой Джесикой Малечковой казахстанка сыграла против чешского дуэта Анастасия Детюк — Мириам Колодзиэёва (868-я и 432-я ракетки мира) и одержала победу со счетом 0:6, 4:6. Встреча продолжалась один час и две минуты.

По ходу матча пара Данилиной и Малечковой исполнила три подачи навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. Также казахстанка и чешка выиграли три очка и два гейма подряд.

Отметим, что недавно казахстанская теннисистка, которая является 21-й ракеткой мира в парном разряде, выиграла турнир в столице Польши Варшаве.