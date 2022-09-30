open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


sports.kz Сегодня, 08:20
290
Фото: sports.kz

Сенсацией завершился матч казахстанки на турнире в Парме

Теннисистка из Казахстана Анна Данилина сыграла в матче второго круга на турнире парного разряда в Парме (Италия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В паре с чешской теннисисткой Джесикой Малечковой казахстанка сыграла против чешского дуэта Анастасия Детюк — Мириам Колодзиэёва (868-я и 432-я ракетки мира) и одержала победу со счетом 0:6, 4:6. Встреча продолжалась один час и две минуты.

По ходу матча пара Данилиной и Малечковой исполнила три подачи навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. Также казахстанка и чешка выиграли три очка и два гейма подряд.

Отметим, что недавно казахстанская теннисистка, которая является 21-й ракеткой мира в парном разряде, выиграла турнир в столице Польши Варшаве. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#теннис #Казахстан #Италия
Журналист
Сегодня, 08:20
290
Поделитесь:
Наверх