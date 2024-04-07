Сенсацией завершился матч Казахстан — Узбекистан перед чемпионатом мира по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу провела товарищеский матч с командой Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Матч проходил в Таразе и закончился сенсационной ничьей — 2:2. На 2-й минуте Арнольд Кнауб вывел сборную Казахстана вперед. На 10-й узбекистанцы счет сравняли, а на 24-й забили второй гол. Итог на последней итог подвел Чингиз Есенаманов.

Состав сборной Казахстана на этот матч выглядел так: Игита, Абдуманапулы, Эдсон, Валиуллин, Кнауб. Сериков, Кульбаев, Есенаманов, Рашид, Бактияров, Турегазин, Кайырбай, Досов, Кенжегали. Добавим, что сборная Казахстана продолжает подготовку к чемпионату мира-2024 по футзалу, который пройдет с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане.