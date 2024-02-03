Сенсацией завершилась игра Путинцевой на старте турнира в Абу-Даби

70-я ракетка мира — казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграла свой первый матч на турнире в Абу-Даби (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Путинцева провела встречу с испанской спортсменкой Ребекой Машаровой (86-й номер WTA) и потерпела поражение в трех сетах с общим счетом 7:6, 4:6, 2:6. Матч состоялся на стадии полуфинала квалификации и продлился два часа и 11 минут.

Во время игры казахстанка не исполнила ни одной подачи навылет и допустила три двойные ошибки. Также Путинцева выиграла шесть очков и два гейма подряд.

Отметим, что в финале квалификации испанка сыграет с британской теннисисткой Хитер Уотсон.