Сенсацией завершилась игра Путинцевой на старте турнира в Абу-Даби
Сегодня, 22:26
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Сегодня, 22:26Сегодня, 22:26
156Фото: nstagram.com/yulia_putintseva
70-я ракетка мира — казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграла свой первый матч на турнире в Абу-Даби (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Путинцева провела встречу с испанской спортсменкой Ребекой Машаровой (86-й номер WTA) и потерпела поражение в трех сетах с общим счетом 7:6, 4:6, 2:6. Матч состоялся на стадии полуфинала квалификации и продлился два часа и 11 минут.
Во время игры казахстанка не исполнила ни одной подачи навылет и допустила три двойные ошибки. Также Путинцева выиграла шесть очков и два гейма подряд.
Отметим, что в финале квалификации испанка сыграет с британской теннисисткой Хитер Уотсон.
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