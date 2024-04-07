Сенсацией закончился матч преследовательницы Елены Рыбакиной

Американская теннисистка Джессика Пегула, занимающая 5-е место в рейтинге WTA, сенсационно проиграла россиянке Дарье Касаткиной (11-е место) в полуфинале турнира в Чарльстоне (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Касаткина победила Пегулу в трех сетах — 6:4, 4:6, 7:6 — и вышла в финал турнира, где встретится с победительницей матча Мария Саккари (Греция, 7-е место) — Даниэль Коллинс (США, 22-е место). Добавим, что за победу в турнире в Чарльстоне в этом году предусмотрены призовые в размере 142 000 долларов. Также чемпионка получит 500 рейтинговых очков.

Что касается Джессики Пегулы, то она является ближайшей преследовательницей казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (4-е место) в рейтинге WTA.