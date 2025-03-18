  • 18 Марта, 03:15
  • BAIGENEWS

Сенсацией обернулся первый матч казахстанского теннисиста на турнире в Майами

Призовой фонд турнира составляет 11 255 360 долларов.

Сегодня, 03:08
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ktf.kz Сегодня, 03:08
Сегодня, 03:08
39
Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Александр Шевченко (98-е место в рейтинге ATP) успешно начал выступление на турнире в Майами (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале квалификации Шевченко встретился со словаком Лукашем Клейном (166-е место). Несмотря на более высокую позицию в рейтинге казахстанца, фаворитом в данном противостоянии считался его соперник.

Александр в итоге одержал победу в двух сетах — 6:3, 7:6 — и вышел в финал квалификации, где сыграет с аргентинским теннисистом Тьяго Агустином Тиранте (117-е место).

Призовой фонд турнира в Майами в этом году составляет 11 255 360 долларов. 

Самое читаемое

Наверх