Сенсацией обернулся первый матч казахстанского теннисиста на турнире в Майами
Призовой фонд турнира составляет 11 255 360 долларов.
Сегодня, 03:08
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Сегодня, 03:08Сегодня, 03:08
39Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Александр Шевченко (98-е место в рейтинге ATP) успешно начал выступление на турнире в Майами (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В полуфинале квалификации Шевченко встретился со словаком Лукашем Клейном (166-е место). Несмотря на более высокую позицию в рейтинге казахстанца, фаворитом в данном противостоянии считался его соперник.
Александр в итоге одержал победу в двух сетах — 6:3, 7:6 — и вышел в финал квалификации, где сыграет с аргентинским теннисистом Тьяго Агустином Тиранте (117-е место).
Призовой фонд турнира в Майами в этом году составляет 11 255 360 долларов.
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