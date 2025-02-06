Сенаторы внесли поправки в Бюджетный кодекс и вернули в мажилис
Депутаты внесли ряд своих предложений.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутаты сената рассмотрели новый Бюджетный кодекс во втором чтении, внесли в него поправки и вернули закон в мажилис, передаёт BaigeNews.kz.
Новый Бюджетный Кодекс нацелен на кардинальное упрощение бюджетного процесса, реформирование модели бюджетной политики путем перехода от "управления бюджетом" к "управлению результатами", а также внедрение элементов блочного бюджета, определение предельных параметров бюджетной политики и усиление фискальной децентрализации.
По результатам обсуждения концептуально сенаторы законы поддержали, но внесли в них ряд своих предложений.
В частности, ряд поправок сенаторов направлен на развитие регионов и обеспечение финансовой самостоятельности. Так, учитывая растущую проблему деградации, опустынивания и дефицита пастбищ в селах, сенаторы предложили средства на развитие и реконструкцию объектов пастбищной инфраструктуры отнести к расходам районного и сельского бюджетов, поскольку эти функции предусмотрены отраслевым Законом "О пастбищах".
Еще одна новелла от сенаторов – усиление аналитического подхода в вопросах финансирования, что подразумевает мониторинг, оценку эффективности расходов и участие государственного аудита. Для объективной оценки эффективности применяемых налоговых льгот сенаторы предложили при формировании Аналитического отчета Министерству финансов предоставлять сведения об объемах примененных налогоплательщиками налоговых льгот.
Вместе с тем, по бюджетным инвестиционным проектам в сфере жилищно-коммунального хозяйства не могут быть установлены определенные ограничения по территориальности. К примеру, строительство тепломагистрали от ТЭЦ до города. В связи с этим, предусмотрено исключение слов "находящихся в пределах".
В целях борьбы с последствиями паводков, а также оперативного решения задач в условиях острой паводковой ситуации предлагается в расходах республиканского бюджета предусмотреть субсидирование расходов по займам, привлеченным под государственную гарантию, на развитие водохранилищ, каналов и гидротехнических сооружений. При этом, в рамках Водного кодекса сенаторы предложили компетенцию уполномоченного органа дополнить правом на разработку и утверждение правил субсидирования и выплат субсидий из бюджета для реализации проектов по данным направлениям.
Таким образом, этими и другими поправками сенаторов оба закона были возвращены в мажилис Парламента РК. Комментируя рассмотренные законы, спикер сената отметил, что тенденции в системе управления государственными финансами, а также проблемы в сфере фискальной политики стали свидетельством необходимости пересмотра бюджетной модели страны.
"В рамках реализации поручений Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева был разработан новый Бюджетный кодекс, который предусматривает кардинальные реформы в данной сфере и направлен на повышение эффективности бюджетной политики, прозрачности бюджетного процесса и ответственности его участников. В рамках нового Бюджетного кодекса развиваются и принципы межбюджетных отношений для сбалансированного развития регионов. Депутатами сената предложены поправки по механизмам, обеспечивающим контроль за эффективным расходованием бюджетных средств и другим направлениям. В целом, принятие нового Бюджетного кодекса – результат тесной и эффективной работы исполнительной и законодательной ветвей власти по реализации поручений Главы государства. Надеемся, что рассмотренные сегодня законы позволят эффективно реализовать фискальную политику государства и достичь целей, определенных стратегическими документами страны", – подчеркнул Маулен Ашимбаев в своем выступлении.
Самое читаемое
- Новые меры безопасности введут в Казахстане
- Отток населения из казахстанских сёл побил антирекорд за 25 лет
- Самолёт для Назарбаева: В "Казахмысе" прокомментировали крупную покупку
- Пресс-секретарь Путина прокомментировал отчёт о причинах крушения самолёта AZAL близ Актау
- В Казахстане пересмотрят методику расчета туристов