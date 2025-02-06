Депутаты сената рассмотрели новый Бюджетный кодекс во втором чтении, внесли в него поправки и вернули закон в мажилис, передаёт BaigeNews.kz.

Новый Бюджетный Кодекс нацелен на кардинальное упрощение бюджетного процесса, реформирование модели бюджетной политики путем перехода от "управления бюджетом" к "управлению результатами", а также внедрение элементов блочного бюджета, определение предельных параметров бюджетной политики и усиление фискальной децентрализации.

По результатам обсуждения концептуально сенаторы законы поддержали, но внесли в них ряд своих предложений.

В частности, ряд поправок сенаторов направлен на развитие регионов и обеспечение финансовой самостоятельности. Так, учитывая растущую проблему деградации, опустынивания и дефицита пастбищ в селах, сенаторы предложили средства на развитие и реконструкцию объектов пастбищной инфраструктуры отнести к расходам районного и сельского бюджетов, поскольку эти функции предусмотрены отраслевым Законом "О пастбищах".

Еще одна новелла от сенаторов – усиление аналитического подхода в вопросах финансирования, что подразумевает мониторинг, оценку эффективности расходов и участие государственного аудита. Для объективной оценки эффективности применяемых налоговых льгот сенаторы предложили при формировании Аналитического отчета Министерству финансов предоставлять сведения об объемах примененных налогоплательщиками налоговых льгот.

Вместе с тем, по бюджетным инвестиционным проектам в сфере жилищно-коммунального хозяйства не могут быть установлены определенные ограничения по территориальности. К примеру, строительство тепломагистрали от ТЭЦ до города. В связи с этим, предусмотрено исключение слов "находящихся в пределах".

В целях борьбы с последствиями паводков, а также оперативного решения задач в условиях острой паводковой ситуации предлагается в расходах республиканского бюджета предусмотреть субсидирование расходов по займам, привлеченным под государственную гарантию, на развитие водохранилищ, каналов и гидротехнических сооружений. При этом, в рамках Водного кодекса сенаторы предложили компетенцию уполномоченного органа дополнить правом на разработку и утверждение правил субсидирования и выплат субсидий из бюджета для реализации проектов по данным направлениям.

Таким образом, этими и другими поправками сенаторов оба закона были возвращены в мажилис Парламента РК. Комментируя рассмотренные законы, спикер сената отметил, что тенденции в системе управления государственными финансами, а также проблемы в сфере фискальной политики стали свидетельством необходимости пересмотра бюджетной модели страны.