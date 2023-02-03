Сенаторы требуют защитить казахстанцев от иностранных лекарств сомнительного качества

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Сенаторы требуют ужесточить правила разового ввоза лекарств в Казахстан. Они всерьез опасаются, что в наши аптеки могут поступать медикаменты сомнительного качества, и не исключают повторения трагедии, которая недавно случилась в Узбекистане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В начале месяца в соседней стране из-за отравления импортным лекарством от ОРВИ скончались 19 детей. Нечто подобное может повториться и в Казахстане, заявила сегодня сенатор Акмарал Альназарова. Она направила депутатский запрос главе правительства, в котором потребовала пересмотреть механизм разовых поставок лекарств из-за рубежа. Ныне действующие правила ввоза могут быть опасны для здоровья граждан и экономики.