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рixabay Сегодня, 07:15
144
Сегодня, 07:15
144
Фото: рixabay

Сенаторы требуют защитить казахстанцев от иностранных лекарств сомнительного качества

Сенаторы требуют ужесточить правила разового ввоза лекарств в Казахстан. Они всерьез опасаются, что в наши аптеки могут поступать медикаменты сомнительного качества, и не исключают повторения трагедии, которая недавно случилась в Узбекистане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В начале месяца в соседней стране из-за отравления импортным лекарством от ОРВИ скончались 19 детей. Нечто подобное может повториться и в Казахстане, заявила сегодня сенатор Акмарал Альназарова. Она направила депутатский запрос главе правительства, в котором потребовала пересмотреть механизм разовых поставок лекарств из-за рубежа. Ныне действующие правила ввоза могут быть опасны для здоровья граждан и экономики.

"Такой механизм открывает двери для ввоза лекарственных средств с сомнительным качеством – исключительно с целью извлечения максимальной прибыли. При этом отечественный производитель не имеет возможности планировать собственные объемы производства, затрачивая средства на регистрацию и другие процедуры – в итоге оказывается в неконкурентных условиях, и все усилия правительства по поддержке отечественного товаропроизводителя, по сути, напрасны", - озвучила депутат Сената Парламента РК Акмарал Альназарова.

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#аптека #лекарства #сенаторы #Казахстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:15
144
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