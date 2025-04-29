В Сенате состоялось заседание Комитета по финансам и бюджету, посвящённое вопросам эффективности управления средствами Национального фонда, передаёт BaigeNews.kz.

Открывая встречу, председатель Комитета Султанбек Макежанов подчеркнул важность рационального и прозрачного использования накоплений фонда. По его словам, эффективное управление средствами Нацфонда является ключевым фактором устойчивого экономического роста, социальной стабильности и благополучия будущих поколений.

"Национальный фонд — это стратегический ресурс, который должен работать на интересы как нынешних, так и будущих поколений. Важно, чтобы управление фондом осуществлялось на принципах прозрачности, ответственности и долгосрочной инвестиционной политики, способной учитывать глобальные вызовы", — отметил Султанбек Макежанов.

Представитель Национального банка РК рассказал о принимаемых мерах по повышению эффективности управления активами фонда. Среди них — внедрение новых бюджетных правил, стратегия диверсификации инвестиций и запуск социальной инициативы "Нацфонд – детям", направленной на обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости.

Также в ходе заседания Член Высшей аудиторской палаты доложила о результатах аудита, подчеркнув необходимость целевого и строго контролируемого использования трансфертов из Нацфонда. Средства должны направляться исключительно на проекты общенационального значения, отметила она.

Во встрече также приняли участие представители Министерств национальной экономики и финансов. По итогам обсуждения было подчеркнуто, что дальнейшая работа с Нацфондом должна опираться на принципы эффективности, прозрачности и стратегического планирования.