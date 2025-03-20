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Сенаторы вернули проект Водного кодекса на доработку в мажилис

Сегодня, 12:10
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 12:10
Сегодня, 12:10
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Фото: pixabay.com

Депутаты Сената рассмотрели новый Водный кодекс, нацеленный на достижение экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования, улучшение качества жизни граждан и сохранение окружающей среды, передаёт BaigeNews.kz.

Концептуально депутаты поддержали документ. При этом была предложена новая редакция отдельных статей закона.

  • Уточнены нормы о плате за пользование водными ресурсами, чтобы избежать налогообложения, не предусмотренного Налоговым кодексом;
  • Скорректирована компетенция уполномоченного органа в сфере жилищных отношений и ЖКХ в области водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;
  • Уточнены требования к публикации бюджетных данных о поступлениях и расходах на охрану водных ресурсов;
  • Расширены права проверяемых субъектов по обжалованию решений по результатам проверок водных инспекций;
  • Ужесточены нормы, запрещающие инспекторам требовать данные, не относящиеся к проверке;
  • Предложены изменения в правила государственного контроля за водопользованием;
  • Уточнены основания для лишения разрешений на водопользование;
  • Внесены корректировки в порядок возмещения расходов на обслуживание бесхозяйных систем водоснабжения.

С этими и другими поправками сенаторы вернули Кодекс и сопутствующий к нему закон в Мажилис.

В целом, рассмотренным Кодексом предусматриваются ряд важных нововведений, поддержанных сегодня сенаторами. В их числе:

  • Введение генеральных и бассейновых планов водопользования;
  • Усиление роли бассейновых советов при планировании водных ресурсов;
  • Разработка мер по защите гидротехнических сооружений и создание их реестра;
  • Введение экологического стока для рек с учетом климатических изменений;
  • Стимулирование водосбережения и альтернативных источников воды;
  • Закрепление обязательств по учету и контролю водных ресурсов.

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