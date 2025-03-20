Депутаты Сената рассмотрели новый Водный кодекс, нацеленный на достижение экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования, улучшение качества жизни граждан и сохранение окружающей среды, передаёт BaigeNews.kz.

Концептуально депутаты поддержали документ. При этом была предложена новая редакция отдельных статей закона.

Уточнены нормы о плате за пользование водными ресурсами, чтобы избежать налогообложения, не предусмотренного Налоговым кодексом;

Скорректирована компетенция уполномоченного органа в сфере жилищных отношений и ЖКХ в области водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;

Уточнены требования к публикации бюджетных данных о поступлениях и расходах на охрану водных ресурсов;

Расширены права проверяемых субъектов по обжалованию решений по результатам проверок водных инспекций;

Ужесточены нормы, запрещающие инспекторам требовать данные, не относящиеся к проверке;

Предложены изменения в правила государственного контроля за водопользованием;

Уточнены основания для лишения разрешений на водопользование;

Внесены корректировки в порядок возмещения расходов на обслуживание бесхозяйных систем водоснабжения.

С этими и другими поправками сенаторы вернули Кодекс и сопутствующий к нему закон в Мажилис.

В целом, рассмотренным Кодексом предусматриваются ряд важных нововведений, поддержанных сегодня сенаторами. В их числе: