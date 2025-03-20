Сенаторы вернули проект Водного кодекса на доработку в мажилис
Сегодня, 12:10
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Сегодня, 12:10Сегодня, 12:10
126Фото: pixabay.com
Депутаты Сената рассмотрели новый Водный кодекс, нацеленный на достижение экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования, улучшение качества жизни граждан и сохранение окружающей среды, передаёт BaigeNews.kz.
Концептуально депутаты поддержали документ. При этом была предложена новая редакция отдельных статей закона.
- Уточнены нормы о плате за пользование водными ресурсами, чтобы избежать налогообложения, не предусмотренного Налоговым кодексом;
- Скорректирована компетенция уполномоченного органа в сфере жилищных отношений и ЖКХ в области водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;
- Уточнены требования к публикации бюджетных данных о поступлениях и расходах на охрану водных ресурсов;
- Расширены права проверяемых субъектов по обжалованию решений по результатам проверок водных инспекций;
- Ужесточены нормы, запрещающие инспекторам требовать данные, не относящиеся к проверке;
- Предложены изменения в правила государственного контроля за водопользованием;
- Уточнены основания для лишения разрешений на водопользование;
- Внесены корректировки в порядок возмещения расходов на обслуживание бесхозяйных систем водоснабжения.
С этими и другими поправками сенаторы вернули Кодекс и сопутствующий к нему закон в Мажилис.
В целом, рассмотренным Кодексом предусматриваются ряд важных нововведений, поддержанных сегодня сенаторами. В их числе:
- Введение генеральных и бассейновых планов водопользования;
- Усиление роли бассейновых советов при планировании водных ресурсов;
- Разработка мер по защите гидротехнических сооружений и создание их реестра;
- Введение экологического стока для рек с учетом климатических изменений;
- Стимулирование водосбережения и альтернативных источников воды;
- Закрепление обязательств по учету и контролю водных ресурсов.