В Сенате состоялось заседание Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, посвящённое обсуждению хода реализации закона "О теплоэнергетике", передает BaigeNews.kz.

Сенаторы рассмотрели состояние системы теплоэнергетики в Казахстане, итоги отопительного сезона 2024–2025 годов, а также вопросы тарифной политики и регулирования энергетического рынка.

Председатель Комитета Суиндик Алдашев отметил, что система теплоэнергетики страны страдает от высокого уровня износа инфраструктуры. В частности, износ теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) составляет в среднем 61%, а котельных — 57,2%. Протяжённость тепловых сетей составляет 13 357 км, из которых 52% нуждаются в срочной модернизации. В связи с этим, усиление государственного контроля в области теплоэнергетики остаётся важнейшей задачей для повышения надёжности теплоснабжения.

"Теплоэнергетическая инфраструктура требует неотложных улучшений. Мы продолжим работу по реформированию системы контроля за тепловыми сетями, а также по модернизации существующих мощностей", — сказал Суиндик Алдашев.

Вице-министр энергетики добавил, что отопительный сезон 2024–2025 годов прошёл стабильно, без крупных технологических сбоев. Из 9 ТЭЦ, находившихся в "красной" зоне, 6 улучшили свою работу и перешли в более безопасную "жёлтую" и "зелёную" зоны. Он также сообщил, что в рамках реформы розничного рынка электроэнергии с конца 2024 года функции 34 энергоснабжающих компаний были переданы 21 крупной энергопередающей компании.

В ходе встречи также обсуждались вопросы реформирования тарифной политики, а также вопросы, касающиеся деятельности Комитета по регулированию естественных монополий, акиматов Павлодарской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областей.